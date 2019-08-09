國民黨前主席洪秀柱在前立委陳杰力勸挑戰藍營艱困選區下，遷籍台南，表態挑戰現任民進黨立委王定宇，消息昨天曝光，立即引發廣泛關注。雖然國民黨尚未表態贊成，不過洪秀柱今天凌晨1時許在臉書 PO 文，表示她既已準備好投入艱困的戰場，就不會有任何怨言或懸念，強調「不管黨要不要我，秀柱永遠都不會放棄黨」。

這篇儼然「出師表」的文章一PO，才10多分鐘，按讚人數迅即破千。

洪秀柱PO文內容如下：

自從要去台南參選的意願曝光後，陸陸續續很多朋友跑來問我「柱柱姐，這是真的嗎？」

對於投入明年的選戰，我也陷入了長考，畢竟我早不如先前那般體力充沛、活力四射。

自從卸任了黨主席之後，不用每天為了黨的生計操勞，可以專心的關心基層教育、兩岸關係，偶爾做做自己的事情，其實對我而言是相對輕鬆的，但是看到本黨在艱困選區仍然提不出可用之兵，我心中實在是萬分的焦急。這些地區並不是沒有藍營的支持者，當他們都沒有放棄本黨，我們更不該放棄任何一位支持者。

擔任黨主席時，我曾向各位親愛的黨員同志們喊話，「我們要成為自己前進時的光芒，而不是坐等別人為我們在黑暗中點亮燭光；我們要積極迎向困難與挑戰，而不是人云亦云，放棄自己的道路。」

今天秀柱要向各位宣布，我希望本黨可以重用有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，把不分區的席次讓給他們，讓他們去歷練。而我，願意用盡最後的力量為黨開疆闢土。因此，只要黨徵召，我必義無反顧的投入臺南市第六選區，在這個從來沒有當選過一席國民黨立委的區域，參選區域立委，為黨身先士卒，在最艱困的選區、接受最嚴格的檢驗。

各位親愛的朋友們，既然已準備好投入艱困的戰場，我不會有任何的怨言、也不會有任何懸念，不管黨要不要我，「秀柱永遠都不會放棄黨」。這是四年前的承諾，至今此心仍不變，日月皆可為鑑。

最後要提醒大家，風雨將至，希望大家小心門戶，留意自身的安全，祝大家有個平安的周末夜。

(中時 )