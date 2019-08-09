郭、柯、王「唱三簧」，結盟態勢愈趨明朗，網路聲量強勢壓倒昔日霸主韓國瑜，企圖將韓邊緣化，削弱其空軍實力。當前，韓國瑜除固市政、拚選舉外，安內攘外功夫必須更扎實，國政方面更應及早端出牛肉，否則恐再挨轟「口號治國」。

郭台銘堪稱「最強外掛」，寧可背負國民黨歷史罪人，也要大動干戈。初選後，先是銷聲匿跡，給「韓老弟」吃閉門羹，霸氣總裁頓時成幼稚園孩子，不見面、不回訊，頻用「飢餓行銷」不露臉，再任由幕僚對外放話，也令韓猶如熱鍋上的螞蟻，百感交集空盼藍軍整合的一天。

柯文哲選在「Good Timing（好時機）」，小英政府被私菸案搞得烏煙瘴氣之際，轟英、打蘇不過癮，還要創台灣民眾黨走自己的路，意圖抬高自我身價；私下也頻與郭台銘、王金平接觸，營造超越藍綠的第三力量，連日來確實成功炒熱話題，韓的網路聲量節節降溫。

另一廂，王金平則配合郭、柯唱三簧，態度曖昧吊足媒體、大眾胃口。王自認擁有陸軍實力想再登高位，但隨著大將頻出走，實力剩多少，外界也在觀望。王老謀深算，不論是郭王配、王郭配，亦或只是在旁敲邊鼓，只要老韓沒得選，怎麼算都是贏家。

去年大選迄今，韓國瑜始終是媒體寵兒，曝光度、聲量皆為檯面政治人物之最，但也因此惹禍上身，凡事被以放大鏡檢視。近日韓國瑜行事作風相對低調許多，但韓粉及藍營基層可是急得不得了，就怕「慢郎中」誤了2020，要韓趕緊「硬起來」。

韓一心二用將市政、競選分為二，市政固然要拚出成績，但在競選總統方面，似乎仍無進展，無論是藍軍勢力整合遙無期，還是國政議題上也無拋出新亮點，皆令支持者十分憂心，惟恐一手好牌打成爛牌，韓口口聲聲說「2020是中華民國生死保衛戰」，但該如何施展拳腳、秀肌肉，端看自詡「孫悟空」的他有多少智慧與能力。

(中時 )