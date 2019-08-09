3屆議員陳秀寶得到民進黨提名，黨內整合成功，挑戰立委寶座。（吳敏菁翻攝）

立委柯呈枋形象好、外型佳。（吳敏菁攝）

譯員陳秀寶是美女議員，認真為民喉舌。（吳敏菁翻攝）

立委彰化第一選區包含鹿港、福興、秀水，和美、伸港、線西，國民黨柯呈枋去年補選才出線，尋求連任，民進黨則歷經了內部協調，提名連任3屆議員陳秀寶，第一選區向來藍大於綠，柯呈枋又有現任的優勢，聲勢仍被看好，但陳秀寶紮實的基層服務

，加上綠營大團結，也是是大有可為，藍綠有得拚。

彰化第一選區向來被視為鐵藍區，立委選區，民進黨沒贏過，連任第2屆的王惠美當選縣長，曾擔任彰化縣副縣長柯呈枋接棒得到國民黨提名參加補選，在普遍看好的情勢下，贏得並不意外，當選立委後，柯呈枋更勤跑基層，深入地方的大、小議題，和基層互動，一路走得穩健。

民進黨本來多人爭出線，提名補選的前鹿港鎮長黃振彥落敗後，本登記還要再戰，但是怕再歷經初選，加深黨內裂痕，「合作都不一定能贏了，豈有分裂本錢」最後一刻，力挺陳秀寶，綠營都歸隊了，民進黨大團結。

柯呈枋從去年宣布參加補選，清新形象加上外型優勢，就被視為「強棒」出擊，雖過去沒有擔任民代經驗，但高考第一名，擔任過法務部科長，回鄉擔任彰化縣政府計畫處長、勞工處長到副縣長、勞動部勞動發展署雲嘉南分署長等，行政經驗完整，又是伸港子弟，得到鄉親的認同。

陳秀寶也是美女議員，連任3屆，問政認真受肯定，她出身政治家庭，家族也長期從事運輸業，父親陳進丁曾代表中國國民黨及無黨團結聯盟任職立法委員。2011民進黨徵召他參加彰化縣第一選區立委選舉，在藍軍分裂情狀下，以420票之差敗給國民黨王惠美。陳秀寶這次挑戰柯呈枋的連任，仍否翻轉該選區長久以來藍大於綠，值得觀察。

(中時 )