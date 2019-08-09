利奇馬颱風警報記者會_108年8月8日23:40發布

大豪雨地區（圖中紅色區塊）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣。(圖/氣象局)

強烈颱風利奇馬中心位置在臺北的東方約310公里之海面上，以每小時19公里速度，向西北進行。氣象局預報中心課長羅雅尹表示，利奇馬的暴風圈相當接近東北端陸地，預計午夜到9日凌晨會進入陸地。今（9日）凌晨起利奇馬的暴風圈逐漸進入北台灣陸地上空，不僅北台灣首當其衝，要注意有強風豪雨的可能，台中以北也要全面戒備，嚴防狂風豪雨。

羅雅尹表示，8日深夜到9日一整天是颱風最接近的時候，風力會隨著7級暴風圈進入台灣北端陸地，北部、東北部有機會達9-10級。因颱風外圍環流越來越靠近，北台灣首當其衝，要注意有強風豪雨的可能，尤其台中以北、山區有局部大豪雨或是豪雨的降雨熱區。

利奇馬暴風圈進入臺灣北部及東北部陸地之後，大豪雨地區為：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣。尤其宜蘭縣山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區及臺中市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，中央氣象局8日18時雷達回波合成圖(圖)顯示，「利奇馬」呈現「雙眼牆」的結構，會有2結果，一、為當「外眼牆」置換「內眼牆」的過程，會減緩減弱「利奇馬」的趨勢。二、由於「外眼牆」對「內眼牆」有導引作用，使得颱風眼(中心)的運動常呈擺線而更不穩定(可視為颱風走得搖搖晃晃的)，造成颱風路徑變化大，更應加強戒備。

(中時電子報)