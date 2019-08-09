保護重要文化民俗！文化部近日已公告，連江縣「馬祖擺暝」、台南市「南關線三大廟王醮暨遊社」及雲林縣「馬鳴山五年千歲大科」，經文化部民俗審議會審議通過登錄為重要民俗。文化部長鄭麗君表示，於每年元宵節期間進行的馬祖擺暝，是連江縣第一項國家級的重要民俗；位於台南的「南關線三大廟王醮暨遊社」，則是文化部首度以三個保存者為信仰生命共同體所登錄的王爺信仰文化；馬鳴山五年千歲大科同屬王爺信仰文化，其信仰圈分布廣遠，為雲嘉平原及西南部濱海地區極具特色的民俗活動。

「馬祖擺暝」為連江縣四鄉五島全域共有的歲時性祭典，每逢農曆正月中旬至二月初，各村境由在地居民及旅外鄉親合力自主傳承祭典文化，凝聚了馬祖人的強烈認同感與向心力。擺暝期間於北竿、南竿、東引、莒光等地所呈現的文化形態，不論是在廟宇內外的供品擺宴、請神等元素，以及孩囝（神偶）出巡、鼓板演奏、扛乩、懸掛風燈、燒馬糧、躃火儽等儀式或陣頭，都顯現出閩東地區特有的傳統文化。參與迎神遶境的乩轎、鼓板隊及廟方人員在結束公共性的迎神儀式後，前往村境內有喜事（如結婚、產子）的家庭「送喜燈」祝頌吉祥，也反映傳統社會緊密聯結的鄰里關係。

南關線三大廟王醮暨遊社。（圖取自文化部官網）

「南關線」指的是台南府城往東到關廟一線地帶，府城出大東門通往東邊山區的必經之路；沿著現今182線市道由西往東橫跨仁德、歸仁、關廟（和龍崎）等區域。南關線三大廟則指位在此路線上的關廟山西宮、歸仁仁壽宮及保西代天府（大人廟），這三座廟宇自古即有「三角交陪」濃厚情誼，堪稱信仰生命共同體，當其中任一座宮廟舉辦王醮暨遊社（當地對神明遶境的特殊稱呼）時，其他兩廟所屬香境（祭祀圈）內所有角頭廟之神轎、陣頭與信眾，都會以交陪廟角色出動，自主自發參與。其香境內的文武陣頭（包括蜈蚣陣）總數逾50陣，以武陣的宋江陣和金獅陣為多，陣頭間彼此又有師承、交陪關係，深具藝術與文化內涵。

馬鳴山五年千歲大科。（圖取自文化部官網）

位在雲林縣褒忠鄉的馬鳴山鎮安宮為台灣五年千歲總廟，分靈廟遍及全台，「馬鳴山五年千歲大科」是台灣王爺信仰不可或缺的重要區塊，與南鯤鯓、西港和東港等地的王爺信仰相媲美，其信仰圈分布廣遠，為雲嘉平原及西南部濱海地區極具特色的民俗活動。五年千歲大科為當地春祈秋報的完成式，重要儀式包括：五年千歲進香及請王儀式、馬鳴山鎮安宮三朝清醮（含龍船換班）、香庄遶境及迎送王儀式等，其與台南市登錄的「馬鳴山五年千歲吃（食）飯擔」（元宵平安遶境），共同詮釋著馬鳴山及其香境五股14庄的歲時信仰文化。

(中時電子報)