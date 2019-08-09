在異鄉人眼中，台灣究竟是怎麼樣？「台灣！我來了Why did you come to Taiwan?」為國藝會「策展人培力＠美術館」專案，由台灣策展人程少鴻所策劃，展覽概念源自四百年前一位曾在台灣擔任荷蘭人翻譯的商人薩爾瓦多．迪亞茲(Salvador Díaz)的故事，這次展覽試圖向這些曾經來台灣的異鄉人提出「你為什麼來到台灣？」，透過5位來自西班牙、菲律賓及台灣藝術家作品作為引線，探討殖民者與被殖民者之間交錯的身分關係。展覽將自8月3日至9月29日於台北當代藝術館MOCA Studio展出。

李紫彤《時差書寫》。（圖取自當代館官網）

此次參展的三位外籍藝術家皆首次了解台灣曾被殖民的歷史，並以現地製作的作品為回應。西班牙藝術家芭芭拉．巴洛索錄像作品《遙遠的福爾摩沙》，記錄一場由菲律賓移工擔任響導的台北市區導覽行程，走訪市區內移工假日休憩的地點，包括號稱小菲律賓的金萬萬名店城，透過這場城市漫遊，回應自十七世紀西班牙殖民擴張至台灣、菲律賓策略，造成跨國族群移動與城市文化變遷的痕跡。

拉斐爾．伊凡斯的《魔鬼之鳥，鳥占術》。（圖取自當代館官網）

西班牙威爾斯裔藝術家拉斐爾．伊凡斯的《魔鬼之鳥，鳥占術》重現被太魯閣族視為靈鳥Sissil（繡眼畫眉）的傳說，觀眾戴上數位裝置捕抓靈鳥的身影，了解原住民族與不同物種的溝通習俗及傳統儀式。菲律賓藝術家亨麗艾爾．帕格里文安繪製一幅長達240公分的畫作《後–謨區查抄本》，描繪各式因受西班牙殖民影響，已西班牙化的菲律賓生活用品、生產工具與宗教器物，反映殖民與文化融合的關係。

高俊宏《丁修女–但是我們從來不會去西班牙傳教》。（圖取自當代館官網）

台灣藝術家高俊宏的錄像作品《丁修女–但是我們從來不會去西班牙傳教》，從殖民及鄉野傳說角度切入，透過靈異探測器、觀落陰等民俗田調方式，企圖追蹤四百年前西班牙人在台灣傳教事蹟。台灣藝術家李紫彤《時差書寫》作品是自2014年以田野方式，以影像記錄海內外政治場域、原住民族部落議題，作為族群認同與傳統歷史書寫的實驗民族誌。

(中時電子報)