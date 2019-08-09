強颱利奇馬來勢洶洶！今（9日）凌晨起利奇馬的暴風圈逐漸進入北台灣陸地上空，不僅北台灣首當其衝，要注意有強風豪雨，北北基宜桃竹連江9日停班停課。台北捷運公司今晨06：00發布新聞稿指出，因應北北基颱風停止上班上課，各路線營運班距拉大。

北捷指出，各路線營運，並視實際狀況彈性調整班距，各路線仍將視運量及風速調整班距或平面高架路段暫停營運：

1、文湖線班距約15分鐘。

2、淡水信義線及中和新蘆線班距約15分鐘（北投站-象山站、南勢角站-大橋頭站等重疊區段約7.5分鐘）。

3、松山新店線（松山站-新店站）及板南線（頂埔站-南港展覽館站）班距約10分鐘，無重疊區段。

貓空纜車、遺失物服務中心、捷運商品館、北投會館、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園均暫停服務。

木柵機廠停車場配合市府疏散門關閉政策，開放免費停車，其餘停車場則維持正常營運。

民眾可透過「台北捷運GO」APP、車站廣播、告示、旅客資訊顯示器、月臺電視等獲得列車到站訊息及營運狀況等相關資訊，亦可洽詢臺北捷運24小時客服專線：（02）218-12345、台北市民當家熱線：1999（外縣市02-27208889），或瀏覽台北捷運公司網站。

(中時電子報)