@中國時報

為打贏2020年大選，國民黨基層籲求黨內大團結，但「郭王柯」結盟傳言不斷，能否拉回郭台銘與王金平，狀況不明。黨務系統進行沙盤推演，以9月17日為整合確定日。高層研判，「至目前為止」郭雖情緒難平，但出走機率低，王則等待「換柱2.0」。黨部與韓國瑜陣營將密切合作，安排韓與各縣市立委選將合體，繼上周六桃園後，周日將赴南投造勢，維繫韓的人氣與熱度，破除「換柱2.0」之說。

昨天是2009年莫拉克颱風造成的「八八水災」10周年，果然不平靜；清晨山搖地動，宜蘭近海發生芮氏規模6.0強震、最大震度6級，全台有感，許多人從睡夢中被搖醒！晚間則是強颱利奇馬逼近台灣，北部首當其衝，被暴風圈籠罩；今天颱風過後還將引進西南風環流，中南部更要提防豪大雨。

10年前的深夜豪雨不斷，讓久久無法入眠的屏東縣三地門鄉大社村長白春香走出門外，看著熟悉山林瞬間巨變，她深知「部落已經改變」，當時她帶著族人走下山、來到平地定居，在正值莫拉克風災10周年的日子，她口氣堅定強調，「族人仍期待回到原鄉的那一天到來！」

綠媒日前披露1張會議紀錄公文截圖，指韓市府急滅火，以行政中立為由，要求每位公務員畫押「不得連署任何罷免之提議」，不過，爆料者除了曲解宣導行政中立的意思，高巿府也查出外洩公文者，竟指向綠委服務處主任的兒子。

@旺報

停飛3年的山東濟南至花蓮航線，7月6日再度復航，但將從本月24日起到10月26日取消，業界認為也是陸客減少所致。台北市林姓旅遊業者表示，廈門航空日前就已宣布取消本月21日高雄飛泉州航班。業者說，陸客自由行和陸客團都將減少，本月起陸籍航空大飛機換小飛機、取消航班將明顯增加。

七夕情人節剛過，大陸將「大數據」應用在情人繾綣層面分析，情人節當晚及前後周末，是情侶「開房」的熱門時段；而主導開房的女性比例已上升到41%，以情人節名義開房的城市排行榜出爐，第一名是上海。

伴隨3D列印技術愈發成熟、應用領域更廣泛，不只像過去只列印些小東西，逐漸也在建築業掀起新工法革命，尤其上海正率先嘗試。除了已有部分公車站、景觀橋都已啟用3D列印製作外，盈創建築科技公司表示，3D列印技術走到今天，「其實沒有不能打（印）的東西」，更宣布在上海張江高新區青浦園區，將打造總建築面積5萬平方公尺、7棟建築的全球規模最大3D列印建築群。

大陸再釋股市強心針，中國證金公司發布最新通知，宣告8日起下調券商轉融資費率80個BP（基本點）。群益證券上海代表處首席代表林靜華認為，現在大陸股市資金相對充裕，但此舉代表的是官方政策對市場表態的小利多，歡迎股市投資的意向。就陸股近期來看，她認為雖遭美加徵關稅、人民幣匯率破7等衝擊，但正面因素也有MSCI再調高權重等，認為A股後市仍有望趨穩，優質個股會持續有不錯表現。

@工商時報

台股8日先有強震、後有強颱來襲，但在外資終結連六賣後回頭小買超18億元，終於撥雲見日。新台幣匯率連三日來強彈2.65角，外資外逃情況扭轉，並鎖定台積電、聯電晶圓雙雄等大舉買超，台積電回神大漲2.22％，聯電不甩MSCI調降權重利空，逆勢挺升1.53％。台股終場收10,494點，拉出108點中長紅。

人民幣兌美元匯價5日貶破7元，強勢回應美國總統川普的再加稅舉措，全球市場憂慮中美這場貿易戰已走向貨幣戰。近日全球股匯雖暫趨穩定，但中國人民銀行8日將中間價定在2008年以來最低水平，以貶值43個基本點跨越了1美元兌人民幣7元的象徵性關口，再引發市場揣測。分析指出，中間價跌破7關口再次表明沒有「紅線」，人民幣弱於7的水平波動，即將成為常態。

行政院會8日拍板「機車產業升級轉型輔導方案」，定調機車產業政策採燃油車與電動車併行發展策略，電動機車補助將逐年階梯式調降，今年下半年補仍維持1萬元，含國產電池芯最高補助1.2萬元，但明年購車補助減為7,000元，國產電池芯則加碼由2,000元升為3,000元，二者合計最高補助降為1萬元。

處理器大廠美商超微（AMD）在美西時間8日正式發表第二代EPYC伺服器處理器，處理器核心採用台積電7奈米製程生產，並透過小晶片（chiplets）系統封裝模組化技術將14奈米I/O晶片組共同封裝在同一晶片中，最高可支援64核心，而且是業界首款支援PCIe Gen 4高速匯流排傳輸的伺服器平台。同時，Google及Twitter已決定在新的雲端資料中心採用超微第二代EPYC處理器。

(中時電子報)