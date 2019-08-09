批踢踢網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網頁）

前國民黨主席洪秀柱4年前國民黨總統初選出線，卻出其不意面臨國民黨「換柱風波」，即使如此，她仍願意到國民黨艱困選區，為黨出征；其巾幗不讓鬚眉的勇氣，不禁讓網友感嘆，國民黨主席吳敦義至今只敢躲進不分區蹭大位，連出馬參選的勇氣都沒有。

對於洪秀柱挑戰台南一事，網友sanchongleo於批踢踢發文表示，洪秀柱將把戶籍遷到台南市東區，對戰民進黨現任立委王定宇，謝龍介表示佩服，很驚訝洪秀柱南下挑戰。洪秀柱受訪時還笑說，「我連被換柱都不怕了，還有什麼好怕的」！反之吳敦義還想要躲進不分區....

底下網友也紛紛表示，「KMT他X的一堆男的，比不上柱柱姐」、「洪秀柱扣掉她統一論，她帶國民黨可能比吳主席強」、「去台南，少講統獨議題，王定宇一定盡全力抹紅」、「2018高思博才差五萬張，台南是有機會五五波」、「反觀連勝文，不敢南下」！

(中時電子報)