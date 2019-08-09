利奇馬暴風圈籠罩北台灣，威秀影城宣布，今下午1時以前新竹以北8家據點，包括信義威秀、板橋威秀等停止營業，1時以後場次正常，並於中午12時起開放售票；另光點華山電影館今天也全天休館。

繼昨天取消午夜場後，威秀影城新竹以北8據點今下午1時前也暫停放映，頭份以南及花蓮地區據點則正常營業。

(中時電子報)