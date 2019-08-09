威秀影城北部8據點 13時前場次取消 07:422019/08/09 中時電子報 戴安瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威秀影城新竹以北據點，今下午1時前場次全數取消。（資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 利奇馬暴風圈籠罩北台灣，威秀影城宣布，今下午1時以前新竹以北8家據點，包括信義威秀、板橋威秀等停止營業，1時以後場次正常，並於中午12時起開放售票；另光點華山電影館今天也全天休館。 繼昨天取消午夜場後，威秀影城新竹以北8據點今下午1時前也暫停放映，頭份以南及花蓮地區據點則正常營業。 強颱利奇馬觸陸！「雙眼牆」挾大豪雨狂炸中部以北 (中時電子報) #新竹 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台第三處AI產業人才培訓據點落腳台南 17:312019/08/05 生活 蘋果受重擊 擴大非陸生產據點 04:102019/08/06 焦點新聞 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 10:282019/08/06 社會 勞動部培訓AI人才 第三據點在台南 04:102019/08/07 產業．科技 新竹市8日晚間正常上班上課 15:452019/08/08 生活 新竹縣8日晚正常上班上課 縣長視察防災狀況 16:062019/08/08 生活 颱風接近 新竹與台灣海峽北部納入警戒 16:132019/08/08 生活 上半年國銀海外據點 僅美國衰退 18:262019/08/08 財經 新竹縣政府宣布 9日停班停課 19:352019/08/08 生活 新竹市9日停止上班上課 19:362019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬觸陸！「雙眼牆」挾大豪雨狂炸中部以北 - 生活 北北基達共識！今天晚間照常上班上課 - 生活 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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