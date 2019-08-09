2019.08.08新聞深喉嚨 利奇馬颱風來襲 KMT吹「台」風 誰帶換柱2.0風向？

高雄市長韓國瑜以44.805%支持度，從國民黨內初選獲勝，但在藍營團整合不明下，坊間始終有「換瑜」傳言。台北市議員張斯綱坦言，2016年的「換柱」是個傷痛，但他自己確實也聽到很多消息，包括控韓另有私生子且金錢流向有問題等，意圖醞釀「換柱2.0」風向。

張斯綱在政論節目《新聞深喉嚨》表示，自己也聽到很多風聲，很多人至今仍私下放話，除了將韓國瑜被抹黑的私生女事件老調重彈，更指韓在其他地方另有私生子；不僅如此，還將早前4000萬捐款事件擴大渲染，更控韓在其他地方還有「好幾單」。

張斯綱笑道，所以韓國瑜是個「頭又禿、小孩又多、錢又多」的人嗎！提醒，距離明年1月11日還很久，大家得穩住陣腳，不受流言干擾。這一切的癥結點就在於——國民黨不團結！這不但是對國民黨的侮辱，更是不尊重民主結果的表現；畢竟這次初選經過公平、公正、公開的辯論、民調、舞台，縱然不盡如所有候選人意，也不可能讓所有都滿意，但已做到盡可能完善。

面對如此現況，張斯綱引述國民黨黨主席吳敦義的話，韓國瑜如今已是黨的總統候選人，若有人講他負面言論，黨內同志一定要幫他澄清、更正，國民黨再苦，也一定要配合韓的需求，這是黨的責任，唯有大家一心一德，方能團結勝選！

(中時電子報)