網友留言。（圖片翻拍自洪秀柱臉書）

國民黨前主席洪秀柱遷籍台南，表態挑戰現任民進黨立委王定宇，消息昨天曝光，立即引發廣泛關注。洪秀柱更在昨凌晨於臉書PO文，講述參選台南的心路歷程，文章一出，不到一天時間，按讚人數近萬，許多網友都大讚柱柱姐是「真正無私的黨國前輩」！

對於參戰台南的意念，柱柱姐在臉書發文抒發心志，柱柱姐表示，「我希望本黨可以重用有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，把不分區的席次讓給他們，讓他們去歷練。而我，願意用盡最後的力量為黨開疆闢土。因此，只要黨徵召，我必義無反顧的投入臺南市第六選區，在這個從來沒有當選過一席國民黨立委的區域，參選區域立委，為黨身先士卒，在最艱困的選區、接受最嚴格的檢驗」。

這篇儼然「出師表」的文章一PO出，網友紛紛按讚，許多網友留言表示，「由衷的敬佩！真正無私的黨國前輩」、「感動，如果黨內每個人都跟柱柱姐一樣為黨為國無私奉獻，國民黨必贏，柱柱姐加油」、「本黨的表率，加油」、「國民黨這些權貴真該汗顏，柱柱姐加油」、「你比國民黨一堆男人有種多了」、「最棒的柱柱姐！國民黨的正義典範」、「身為女人的我以妳為榮」！

(中時電子報)