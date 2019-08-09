今白天颱風速度減慢西折，影響北台風雨強弱。（圖／翻攝自天氣風險WeatherRisk臉書）

強烈颱風利奇馬暴風圈，今天凌晨碰觸到三貂角後，速度減慢，路徑稍北偏，但台影響減弱，但今天依然是颱風影響最劇烈的一天。天氣風險公司表示，利奇馬今不排除還會出現西或向北偏折現象，2關鍵影響北部風雨強弱。

中央氣象局表示，以強颱之姿逼近台灣東北部的利奇馬，其暴圈今凌晨在三貂角陸，今晨5時，颱風中心在台北東北東方約260公里海面上，以每小時16公里速度向西北移動。根據氣象局觀測，目前颱風路徑已稍偏北，颱風威力也稍減弱，但今天仍是颱風影響最劇烈的一天，之後隨著颱風北移引入西南風，明雨區將轉移到中南部。

「天氣風險WeatherRisk」在臉書發文表示，今天白天颱風速度減慢，也是風雨最明顯的時段，在放慢過程，不排除出現向西偏折的現象。「往西折的幅度」和「放慢的速度」，都可能會影響北部的風雨程度強弱。

氣象主播賴忠偉表示，過去12小時，利奇馬的路徑跟原本預估的有向北偏一點，因此暴風圈的影響範圍會再縮小一點，強度也會減弱，今上午是風雨影響北台灣最劇烈的時候，但因颱風路徑將一路向西北偏，往西的分量會多一點，故颱風的威力將持續減弱，預計明天凌晨台灣才會脫離利奇馬的暴風圈

根據中央氣象局預報，7日0時至9日7時出現較大雨量，宜蘭縣翠峰湖241毫米，新竹縣鳥嘴山238毫米，臺中市桃山232毫米，新北市信賢派出所218毫米，臺北市陽明山206毫米，桃園市龍潭189毫米，屏東縣上德文180毫米。出現較大陣風區域，彭佳嶼、鼻頭角、三貂角10級。

(中時電子報)