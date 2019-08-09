繼7月底美國國家情報總監（Director of National Intelligence）柯茨（Dan Coats）請辭後，8日美國國家情報副總監高登（Sue Gordon）也確定辭職，美國總統川普同日宣布國家反恐中心（National Counterterrorism Center，NCTC）現任總監馬奎爾（Joseph Maguire）暫代國家情報總監一職。值得注意的是，美國2周內已有2位情報高官離職。

川普8日在推特宣布，美國國家情報副總監高登已經請辭，將在本月15日和上周也宣布辭職的國家情報總監柯茨一同離任，這是美國2周內，第2起情報高官宣布辭職的事件。川普在1小時過後發布另一則推文，宣布現任國家反恐中心總監馬奎爾將出任代理國家情報總監一職。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《野獸日報》（Daily Beast）、《紐約時報》（New York Times）報導，高登在情報圈的資歷相當豐厚，曾任職中央情報局（CIA）及其他單位超過30年，更是美國國家情報總監辦公室官職位最高的女性。根據聯邦法規，柯茨請辭後，作為國家情報副總監的高登理應順理成章成為代理總監，不過官員透露，白宮一直以來懷疑她能否在政治上對川普效忠，因此在柯茨請辭後，遲遲不願讓高登升官，甚至不斷傳出川普有意另找具忠誠度的人選，另有消息指出，在柯茨請辭後，川普甚至不讓高登代替他在白宮彙報情資。

(中時電子報)