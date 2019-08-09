批踢踢網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

網友留言 。（圖片翻拍自陳水扁新勇哥物語臉書）

對於台北市柯文哲砲轟民進黨貪汙一事，並要總統蔡英文去做民調就知道一事，前總統陳水扁似乎有話要說，陳表示，大家都知道民進黨比國民黨在清廉度好多了，否則2000年他也就不會以「終結黑金」的訴求贏得總統大選！不過，網友顯然不這樣認為，砲轟阿扁是最沒資格說這話的人，更有網友認為「為什麼該被抓去關的還可以發文，黨證對了就可以貪汙後趴趴造」？

柯文哲5日砲轟蔡英文，「你把國家搞成這樣，妳沒有貪汙，可是你旁邊的每一個都在貪汙，不是嗎？」引發總統幕僚不滿，要求柯若沒證據就應道歉，柯反嗆私菸案、慶富案、兆豐案現在辦到哪去了？「我要道歉什麼？」。對此，陳水扁在《新勇哥物語》痛批柯文哲「這樣的市長，這樣的主席，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？」

陳水扁接著又砲轟，柯文哲又說蔡總統若不服氣就去做民調「請問民進黨有比國民黨清廉嗎？」不用做，大家都知道民進黨比國民黨在清廉度好多了，否則2000年以「終結黑金」為訴求的阿扁也不會贏得總統大選！

不過，陳水扁的說法，網友顯然不認同，紛紛在批踢踢表示，「這…人…是不是忘記…自己還在…假釋狀態」、「阿扁怎麼有臉說這個話題」、「唯一一個貪污總統好意思唷」、「他忘記他自己....是......恩..... 他很討厭蔡英文吧」、「貪污犯替小英狡辯沒有貪污」！

更有許多網友灌爆阿扁的臉書表示，「哥知道你是專家，但這事兒少說兩句吧」、「你腦子這麽清楚，是不是該回去中監」、「綠營除阿扁，阿北最勇敢，有智慧」、「為什麼該被抓去關的還可以發文，黨證對了就可以貪汙後趴趴造」？

(中時電子報)