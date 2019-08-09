美國男籃總管柯蘭吉洛9日接受《The Athletic》記者麥克李訪問，談到先前拒絕「甜瓜」安森尼加入原因，柯蘭吉洛坦承，「甜瓜加入可能會讓球隊分心，因為我們必須專注團隊概念。」言中之意就是擔心甜瓜造成團隊失和的負面影響。

柯蘭吉洛仍把話說得很漂亮，「我和安森尼關係很好，他在國際賽表現可能跟在NBA一樣好，甚至更好。我明白他的經紀人為何想讓再打1次國際賽，但讓他真正滿意的唯一方法是，能在NBA擁有另一次機會，和另一隊一起打球。」

「可是我們擁有一群全新成員，當你放入一個不同元素，整個團隊可能以任何方式衰減，你就喪失這個團隊的意義，」柯蘭吉洛表示，「這不是說安森尼不好，我愛他，但我認為在這個時候，他的加入對我們團隊來說並非相當有利。」

柯蘭吉洛更以2010年世界盃為例，強調就算美國男籃派出年輕主力，整體實力仍很堅強，因為美國隊當時派出杜蘭特、羅斯、柯瑞、韋斯布魯克、洛夫、伊戈達拉等後起之秀參賽，不僅摘下世界盃冠軍，更替NBA開啟全新局面。

「這批美國男籃當中，有4人後來成為NBA年度MVP，這是一個很好的例子，能夠說明我們國家極具籃球天賦！」柯蘭吉洛說。

(中時電子報)