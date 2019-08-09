強颱利奇馬最新路徑圖。（翻攝中央氣象局）

根據中央氣象局8:30最新資料，目前利奇馬中心在台北東北方海面，向西北移動，對花蓮威脅已降低，花蓮已最先脫離利奇馬陸上警報範圍，現暴風圈正影響台灣北部及東北部陸地，對台中以北地區及宜蘭、馬祖仍構成威脅。

中央氣象局表示，利奇馬颱風今天凌晨觸陸後強度稍減弱，加上颱風在通過宮古島後，偏北分量較大，路徑上愈偏離台灣，對台風雨影響減緩。不過，今一整天仍是颱風最接近台灣時間，北台灣上半天仍會有一波一波雨勢進來。

氣象專家彭啟明在臉書發文分析表示，利奇馬路徑稍偏北原因，是過去6小時從宜蘭東方的宮古島和石垣島通過後，就明顯偏北北西，較原先預期的偏折了約 50公里，而利奇馬跟柯羅莎距離拉開，兩者之間產生相對高壓導至副高壓變形減弱，讓颱風偏北分量大於偏西分量。

台灣颱風論壇表示，受颱風影響，台中以北、宜花嚴防強風豪雨，尤其山區須留意大豪雨等級的強降雨發生；彰化以南亦有陣雨，且有局部性大雨發生；下半天至入夜後隨颱風逐漸通過北部海面，中南部地區轉為西南風，雨勢將明顯增強，特別是山區易有強降雨發生，須特別留意。

(中時電子報)