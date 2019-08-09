一名女大生在Dcard發文表示，閨蜜在情人節公開初戀男友的照片，結果那個男子居然是她的前任男友、2人後來因為個性不合分手，但因性事很合得來， 現在仍維持性伴侶關係，讓她猶豫該不該跟閨蜜坦白。

原PO表示，她的高中閨蜜前陣子終於脫單，「是她第一個男朋友，那時候我們幾個姐妹都說想看照片，但閨蜜只說想要穩定一點再公開，還說男友跟我是同個縣市的人，所以她很常來找他，順便找我吃飯」。

原PO猶豫如果坦白，會同時失去閨蜜和床伴。（圖／翻攝自Dcard）

七夕情人節，閨蜜終於在社群平台公開放閃，原PO驚訝：「她的對象竟然是我的前任、我的固定性伴侶，我真的很驚訝，而且他們在一起差不多4個月，這段期間我跟前任一直有發生關係，我的閨蜜也曾告訴我她的第一次是給現在這任男友」。

原PO表示，前任曾說過，如果有女友，還是想和原PO維持性伴侶關係，「我以為只是說說而已，更沒想到女朋友是我的高中閨蜜，」，「我有跟另一位姐妹說過這件事，姐妹覺得要告訴閨蜜，但我實在是不敢，因為畢竟前任是算她的初戀，我這樣破壞她的粉紅泡泡，閨蜜應該很難過很心痛」。

前任昨又傳訊息約見面，原PO不知道該如何是好，只能不讀不回不赴約，「一邊是我的好閨蜜，另一方面我跟前任真的性事很合，想到以後都不能就覺得有點可惜.....很糾結的情緒」讓原PO很猶豫到底該不該跟閨蜜坦白。

(中時電子報)