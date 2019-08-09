媒體人陳揮文上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.08.08新聞深喉嚨 利奇馬颱風來襲 KMT吹「台」風 誰帶換柱2.0風向？

曾經歷「換柱」的國民黨前主席洪秀柱低調遷籍台南，將挑戰現任民進黨立委王定宇，盼投身艱困地區，激勵藍營士氣。媒體人陳揮文直言，2016的換柱與其說是個「悲劇」，更該說是個「鬧劇」；光憑洪當年為黨的壯烈犧牲，與曾任立法院副院長的資歷，不僅該列不分區第一名，更足以勝任立法院長。

洪秀柱辦公室發言人李昶志證實，洪已於7日委託助理持委託書，完成遷戶籍到台南第六選區的程序，「她願意為國民黨出戰艱困選區，希望藉此提升國民黨的士氣。」王定宇雖為對手，也讚道任何努力的人都值得被尊重。

陳揮文在政論節目《新聞深喉嚨》表示，2016換柱是國民黨的悲劇，更是國民黨的鬧劇。2016換柱，讓臨時替補上場的前新北市市長朱立倫慘輸300萬票，對朱而言不公平；同樣的，對被換掉的洪秀柱而言，更是「非常非常不公平」！

陳揮文更指出，現在有很多藍營人士提議，艱困選區應由「大老親征」，被點名的包括前總統馬英九、黨主席吳敦義、前新北市市長朱立倫、前台北市長郝龍斌，也有人看好洪秀柱親征。陳直言：「我的看法，柱柱姊應列不分區第一名！以他在2016為黨的犧牲跟貢獻！為什麼呢？因為他當過立法院的副院長，他如果去當立法院的院長，絕對可以勝任！這絕對沒有問題！我不是亂點鴛鴦譜，我覺得要給柱柱姊一個公道！」

(中時電子報)