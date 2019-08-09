國民黨下屆新竹市立委選人鄭正鈐。（陳育賢攝）

時代力量下屆新竹市立委選人高鈺婷。（陳育賢攝）

下屆新竹市立委選舉在國民黨確定徵召市議員鄭正鈐參選後，與民進黨鄭宏輝、時代力量高鈺婷暫時為3強之爭，而且此次的參選人有1位博士、2位碩士，堪稱是新竹市選舉史上參選人 學歷最高的1次，鄭正鈐、鄭宏輝兩人還是新竹中學同班同學。

新竹市下屆立委選舉藍綠都視為艱困選區，綠營早已確定由立院總召柯建銘交棒的前市議員鄭宏輝披掛上陣，藍營則是經由徵召民調後近期才確定徵召曾經兩度投入過立法委員的市議員鄭正鈐參選，而時代力量則是早先宣布由工研院有高科技工程師背景的高鈺婷披掛上陣，而據悉國會政黨聯盟也將在8月中旬過後公布提名人選，不會缺席下屆大選。

新竹市本屆市長選舉由林智堅以10萬7612票、49.57％的高得票大勝連任，但綠營市議員選舉12位候選人只拿下4萬8024票，得票率僅 22.39％。國民黨雖輸掉市長寶座，但市議員總得票率為36.2％，若再加上選後回歸國民黨籍的無黨籍議員得票率，還要再加上20幾個百分點，傳統藍大於綠的結構明顯。

民進黨雖在市長選舉大勝，但面對明年立委選舉完全不敢掉以輕心，而且本屆立委柯建銘雖獲勝，但得票率不到42.5％，被黨中央列為 艱困選區。已獲柯建銘欽點接班的鄭宏輝，早在去年底就率先宣布將參選下屆立法委員選舉，提早布局搶攻中間選民。

最早宣布參選下屆立委的民進黨籍前市議員鄭宏輝，在去年就獲總召柯建銘指定接班，要在新竹市延續唯一1席區域立委。而鄭宏輝過 去在民進黨就是高學歷民意代表，畢業於台大政治系學士與台大政治研究所碩士，是黨內積極栽培的高學歷明日之星。

國民黨徵召的市議員鄭正鈐，則是政大外交系與政大東亞研究所碩士，另還擁有中華大學科技管理研究所博士學位，學歷最高；此次他 要與昔日新竹中學的同班同學鄭宏輝廝殺，爭取唯一1席立委席次，地方人士都已搬好板凳，觀看這場少見且精彩的大選。

時代力量確定由前工研院工程師高鈺婷披掛上陣，同樣是頂著台科大電子工程所碩士的高學歷光環投入選舉，又是工研院與太空中心合作的「自主衛星」研製計畫主持人，3位參選人都是高學歷的高知識分子，讓下屆立委選舉未演先轟動。

(中時 )