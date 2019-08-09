離境大堂近櫃位張貼通告通知旅客。取自東網

香港示威群眾9日發起「萬人接機」活動，為因應此，香港國際機場T1 登記區9日早上起實施進出管制。

由於香港網民發起自9日下午1點起連續三天在香港國際機場進行「萬人接機」活動，香港機管局表示機場一號客運大樓（T1）的旅客登記區域將自9日早上6點開始實施進出管制。

香港01引述機管局發言人指，將在 T1 旅客登記區域之外實施管制措施，須持有有效機票或24小時內離港的登機證和有效護照的離境旅客，以及持有相關證件的機場員工，才可以進入 T1 離境大堂的旅客登記區。

機管局亦在網站上發布通知，稱留意到網上有人發起8月9日至11日在機場集會，呼籲旅客預留充足時間前往機場，以及即使查詢航班最新動態。

香港網民近日發起「萬人接機」活動，繼續敦促政府響應「五大訴求」，以及停止暴力打壓示威遊行。網民強調該次活動「和平、理性、非暴力」，方式為「自由活動，不衝擊、不破壞、不入禁區」，採取此前獲得廣泛認可的「Be water」方式，即不阻礙交通。

與以往集會不同，該次活動沒有向警方申請不反對通知書。警方在記者會上表示，活動需要通知警方，否則可能違法。

香港網民發起的「萬人接機」集會預計在下午1時於入境大堂舉行，活動並無向警方申請不反對通知書，但同時表明「不衝擊、不破壞、不入禁區」。香港機場管理局已在入境大堂以黃色膠紙在地面劃出示威區，供集會人士使用。

(旺報 )