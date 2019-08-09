2020大選藍營選情受鴻海創辦人郭台銘影響，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，郭台銘若脫黨參選，韓的選情一定不利嗎？他倒認為，可能更有幫助。因為郭若真的脫黨參選，保證郭和韓營都會發瘋，瘋到極致，韓就當選總統了。

胡幼偉說，以郭在初選失利後的憤恨程度來看，郭若決定再度挑戰，勢必拼盡全部身家性命往死裡打。所以，他必定花錢無上限地下重手。為求必勝，他也一定會和柯王結盟，希望擴大影響力。

但胡幼偉也說，郭一擺出「這次勢必要贏」的態勢，就必定會刺激韓粉及韓的潛在支持者也要決一死戰。從去年到現在，韓粉本來已經非常疲累，也已經鬆懈下來。但郭若參選，等於給韓粉打了一針興奮劑，大軍又找到了上陣搏殺的最佳理由，而且因為危機感重，所以韓粉也會往死裡打、拼上老命地為韓拉票。韓若再辦大型造勢活動，將會出現驚天地泣鬼神的轟動場面。這對韓的造勢及民意風向的形塑，非常有利。

胡幼偉說，郭若參選，吳敦義會有很大壓力，吳當然不想做敗戰主席，所以，吳勢必會要求全台所有國民黨系統部隊要堅壁清野，在所有可能的角落封殺郭的活動空間，違令為郭助選者，立刻開除黨籍。所以，國民黨也會往死裡打，把陸戰發揮到極致。

胡幼偉進一步說， 2020這一仗，對民進黨而言，也是生死存亡保衛戰。由於柯文哲支持郭，會拉走部份民進黨的票。私菸案發生後，民進黨本來就已經很難打仗了，選票又被拉走，焉能不急？一急，就會猛攻郭柯聯盟，韓營等於多了一個打郭的幫手。

胡幼偉說，郭想贏，也要打國民黨，這就出現問題了！他手上那張國民黨頒給他的榮譽黨員狀，這下子成了插在自己身上，拔不出來的一根刺。也像是孫悟空頭上的緊箍咒，韓營和國民黨每隔五分鐘就會唸一遍緊箍咒，直唸到郭發瘋為止，那你說郭要怎麼打國民黨？不打國民黨，又怎麼能贏呢？所以，郭要參選，最大問題，就是師出無名，沒有正當性！

胡幼偉的結論是，郭若脫黨參選，對韓營而言，這一仗，在「中華民國生死保衛戰」的這面大旗外，又多了一面「做人基本價值保衛戰」的大旗。這仗打起來，就更虎虎生風、特別來勁了！郭若參選，韓營和國民黨的基層部隊會亢奮到極點，好像瘋了一樣，所以，郭若真的脫黨參選，保證他和韓營都會發瘋，瘋到極致，老韓就當選總統了。

(中時 )