《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日爆料，上季效力過湖人，隨後跳槽大陸CBA幫助廣東奪冠的比斯利，將因違反聯盟禁藥條例處罰禁賽5場，這項處分僅適用在NBA，假如比斯利繼續前往CBA打球，則可能完全不受禁賽影響！

儘管以2008年選秀榜眼之姿加入NBA，比斯利的職業生涯卻走得相當坎坷，先後待過熱火、灰狼、太陽、火箭、公鹿、尼克、湖人等隊，也曾打過上海、山東、廣東等CBA球隊，問題就是他在球場之外惹出一大堆麻煩，尤其是吸毒問題。

比斯利早在2008年新秀球季，就被查出違反禁藥條例，而被罰款5萬美元，但他仍不學乖，隨後在2011、2013年都被查出非法攜帶大麻被捕，他也不僅爆發吸毒爭議，更曾涉入性侵案與超速駕車，讓他的籃球生涯更是蒙上層層陰影。

如今再爆吸毒爭議，比斯利想要重返NBA更加困難，目前傳出至少2支以上CBA球隊跟他報價，合約金額約在500萬美元左右，但CBA可以繼續忍受這名惡名昭彰的得分好手嗎？難道CBA沒有違反禁藥條例嗎？這下子真的糗大了。

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(中時電子報)