大陸安徽省合肥市一家KTV7月28日晚發生一起命案！一名34歲美貌人妻，因為拒絕5名男客酒後搭訕，雙方發生衝突，不幸被遭群毆致死。死者的徐姓丈夫悲痛表示，事發當時自己也被毆打，真的無能為力，救不了老婆。

徐男表示，事發當晚上11點左右，他們到合肥市台北原唱量販KTV歡聚，老婆和弟媳上樓去開包廂時，在櫃檯遇到幾個年輕人搭訕，沒有搭理，包廂開好就走了，後來，老婆與弟媳去洗手間途中，又遇見了這群人。弟媳張女說：「他們拿著啤酒過來挑釁要陪我們喝酒，一直圍在我們身邊，我嫂子沒搭理，直接把我拉走了。」

沒多久，這群人竟衝進徐男的包廂內，堵在門口，對方徐妻破口大罵，雙方便發生衝突。徐男憤怒說：「我們一家3人被對方毆打的時間有1、20分鐘，竟然沒有得到KTV的幫助。」。

等到警方趕到時，幾名打人者已經逃離。隨後，急救人員到達現場，經診斷徐男和弟媳都受了傷。徐男的妻子已經當場沒了意識，送醫後不治身亡。

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(中時電子報)