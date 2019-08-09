強烈颱風利奇馬來襲，中央災害應變中心今（9日）上午8時許舉行第六次工作會報，由行政院長蘇貞昌主持。（葉書宏攝）

強烈颱風利奇馬來襲，中央災害應變中心今（9日）上午8時許舉行第六次工作會報，由行政院長蘇貞昌主持。（葉書宏攝）

強烈颱風利奇馬來襲，中央災害應變中心今（9日）上午8時許舉行第六次工作會報，由行政院長蘇貞昌主持，蘇貞昌特別關心颱風預報，他提醒氣象局「不要用專業、艱澀的語言，要讓民眾聽得懂。」各單位務必提高警覺，嚴防豪雨土石流災害發生，同時注意第一線搶修搶救人員救災安全。

據中央災害應變中心統計，颱風、地震已釀成2死3傷，台北市萬華區64歲楊姓男子修剪樹枝時意外摔落致死，另外，新北市中和區64歲呂姓女子遭倒塌衣架砸昏，疑因窒息而死。

全台共疏散撤離2531人，包含新北市1644人、桃園市497人、新竹縣329人、宜蘭縣61人疏散撤離。全台發布土石流黃色警戒263條，分布於5縣（市）、13鄉（鎮市區）、93村（里）。

全台曾停電4萬84戶，目前總停電2931戶（桃園市906戶、新北市109戶、台北市1827戶、彰化縣64戶、南投縣2戶、嘉義縣23戶）預計9日20時前修復完成；天然氣停氣300戶，均已修復；基地台曾受損9座，均已修復。

暴風圈影響，台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生，請避免前往海邊活動。另外，9日起中南部沿海地區受地形影響有9至10級強陣風，東部及東南部地區有焚風發生的機率。

蘇貞昌表示，農委會務必密切注意蔬菜交易情形，適時釋出庫存冷藏蔬菜，平衡菜價。也請教育部注意校園及學生安全，相關單位協助校園災後復原工作，以利學校恢復上課及保障學生出入安全。

已經撤離的居民請相關單位在風雨過後盡力協助安全返家，並提供健康照護及服務。各地方政府均已開設災害應變中心，中央政府亦將提供最大協助，國軍支援亦已待命整備，隨時應變。

蘇貞昌強調，請全國民眾配合政府各項措施，做好防颱整備，提高警覺，將可能的災害損失減至最低，共同努力，共同守護家園。

(中時 )