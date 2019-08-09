八八風災導致高雄市甲仙區小林村滅村，雖然高巿府放棄對小林村國賠案上訴，但法院追討裁判費，前立委林國慶跳出幫忙分擔，他在88節晚上舉辦3小時公益義賣，共募168萬善款，當下便開出即時現金票交由文山伯帶回高雄。(林國慶臉書)

八八風災導致高雄市甲仙區小林村滅村，雖然高巿府放棄對小林村國賠案上訴，但法院追討裁判費，讓外界十分不捨。雖然高雄市長韓國瑜說身為巿長他個人會全部來負責，前立委林國慶也跳出幫忙分擔，他在88節晚上舉辦3小時公益義賣，共募得160萬，他本人捐出8萬，共168萬善款，當下便開出即時現金票交由文山伯帶回高雄，昨晚直播留言破1.3萬，將近8千人分享。

高巿府日前放棄對小林村國賠案上訴，但法院向村民追討裁判費，高雄巿長韓國瑜5日聯訪表示，小林村訟訴費對村民來說，是沉重的經濟壓力，身為巿長他個人會全部來負責，小林村居民已經遭受到這麼大的家破人亡的自然災害傷害，如果為了經濟問題，再讓小林村民愁雲慘霧，對小林村民真的是太殘酷了，所以他這邊會全部來負責，希望小林村民可以放心，巿長會來負責全部的訴訟費用。

前立委林國慶日前也在臉書響應，他表示「小林村慘遭滅村十週年了，真的令人不捨難過，如今法院要求小林村133人訴訟裁判費200多萬，受災戶雪上加霜二次傷害，而高雄市政府無法編列預算支付，韓市長苦民所苦表示他要負責，深為感動，我盡己之力支持響應，所以我決定於星期四8月8日晚上九點直播公益拍賣全部金額全數捐出做為裁判費用。」

林國慶昨晚直播義賣翡翠玉件，他深夜在臉書表示「88節地震➕颱風夜卻是感動之夜，今晚為小林村訴訟裁判費公益拍賣，3個小時總共賣了160萬全數捐出，我個人再加8萬，共168萬，馬上開出即時現金票交由文山伯帶回高雄，感謝捐贈物品者的大愛胸懐，更感謝參與競標的每位好朋友及得標主的付出與支持，特別也感謝公司同仁們在88節犠牲假期做公益，再次感謝以下圖片的每位善心大德。」

林國慶的直播留言破1.3萬，轉發分享將近8千次，18萬次觀看，許多網友留言感謝他的善心之舉。

(中時電子報)