因韓日關係緊張，南韓軍方考慮8月舉行獨島防禦軍事演習，初步擬定12日或13日進行，但確切日期仍可能變動。

南韓聯合新聞通訊社指出，考慮到對韓日關係的影響，南韓將原定於6月進行的獨島（日本稱竹島）演習推遲至今，在日本對南韓採取第二輪經濟報復措施後，南韓積極考慮於本月舉行演習。

南韓政府官員表示，這次演習時間和規模很可能根據具體情況靈活變動。

另一名官員也表示，這屬於超出軍方範疇的政策和外交決策。目前，青瓦台和政府對此保持「戰略模糊」立場。

青瓦台國家安保室室長鄭義溶6日在國會運營委員會全體會議表示，政府考慮年內進行兩次獨島防禦演習，具體日程將在綜合考慮各種因素後再敲定，屆時海警和陸海空三軍都將參加。

南韓軍方自1986年起進行獨島防禦演習，每年的上半年、下半年各實施一次，展現保衛獨島意志，熟悉阻止外部勢力入侵的戰術。

去年的兩次獨島演習分別在6月18日至19日和12月13日至14日舉行，韓國型驅逐艦等海軍艦艇、P-3C海上巡邏機和F-15K戰機等參加演習。

(中央社)