強颱利奇馬9日接近登陸台灣北部，東北角海岸靠近海洋大學處，在強風下激起陣陣的浪花。（鄭任南攝）

強颱利奇馬9日接近登陸台灣北部，東北角海岸靠近海洋大學處，在強風下激起陣陣的浪花。（鄭任南攝）

氣象局簡任技正謝明昌表示，利奇馬颱風正以時速12公里持續朝西北移動，由於將進入海溫較低的區域，威力將減弱，午後就會減為中颱，花蓮已率先脫離陸上警報警戒區域。估計暴風圈完脫離臺灣應該是明天上午8點前，屆時才會解除全部陸上警報。

謝明昌說，由於利奇馬通過臺灣北部海面時略往北偏，對臺灣的影響減弱，臺北市區對於風雨的感受立刻變小；不過包括臺中、苗栗、新竹縣市、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮、馬祖都還在陸上警戒區。

氣象局說，今天仍是颱風影響最劇烈的時候，尤其北臺灣更須防範豪大雨，降雨熱區是在北部及桃竹苗山區，估計要到下午到晚上之後才會減緩。

隨著颱風北走，風場正在由西北風轉為西風，再轉為西南風，中南部今晚會出現持續雨勢，尤其是高屏山區要高度警戒，且兩勢會持續好幾天。

由於接下來的重點是降雨，氣象局已對全臺19縣市發大雨、豪雨、大豪雨特報。其中大豪雨特報包括：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣等6縣市的山區。

豪雨特報區域為：基隆市、臺北市、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、高雄市山區、臺東縣山區、宜蘭縣平地、新北市平地、桃園市平地、新竹縣平地、苗縣平地。

大雨特報範圍：新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、臺南市、花蓮縣山區、高雄市平地、屏東縣平地、南投縣平地、臺中市平地。

(中時 )