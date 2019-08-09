曾主演日劇《陸王》、《過保護的加穗子》的日本新生代男星竹內涼真8日來台，為他9日在台北舉行的「竹內涼真2019台北粉絲見面會～和你的初次約會～」見面會暖身，上百粉絲熱情接機，隨即與台灣媒體見面，他開朗健談、處處搞笑。

珍奶「半糖或微糖、去冰」

他關心台灣當天清晨的地震，「大家還好吧？」他驚訝：「沒想到這麼多媒體來！」睽違兩年、二度來台，他讚台灣美食「無地雷」，並透露珍奶在日正夯，「在日本鄉下買珍奶可是要排1小時隊的」，而他聽到「台灣超商就可買珍奶」極為訝異。點珍奶時他則要求「半糖或微糖、去冰，因為冰融味道就淡了啊！」

竹內涼真面對鏡頭中常顯憂鬱氣質，而私底下卻爽朗健談搞笑。（陳俊吉攝）

見面會主題為「第一次約會」，他即席想像心目中「理想一日約會」行程，散步、睡午覺、最後上超市購物結束，悠閒而簡約。他常下廚，最擅長做起司火鍋，近來則愛吃魚料理，逗提問記者「我介紹你東京豐洲的好壽司店！」

若當爸爸想要3個小孩

8日遇父親節，主持人請他「為台灣爸爸加油」，他發揮冷面笑功：「台灣的爸爸很辛苦的！又有颱風來、天氣又熱！」若自己當爸爸，他想生3個小孩，盼小孩永遠認為「爸爸好帥」，「但我太太得辛苦一點！」

他認為自己最帥的時刻，是每天洗臉看鏡時，「我總會想：這樣挺帥的！」故作滿滿自信狀又逗笑大家。他常展現好歌喉，「我自認玉置浩二先生的歌我唱得最好，應是我爸的影響。」他卻不想成為歌手，「當成工作就沒意思啦！」

他9日在台北舉行的見面會遇利奇馬颱風攪局，主辦8日晚宣布見面會照常舉行，詳情公布於粉絲專頁。

(中時 )