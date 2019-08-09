詹江村臉書。（圖片翻拍自詹江村臉書）

網友留言。（圖片翻拍自詹江村臉書）

桃園市長鄭文燦在日本出差，不過由於出訪的時間，正值颱風「利奇馬」（Lekima）襲台，對此，鄭文燦表示，雖然訪日時颱風過境，但市府都有做完整準備，會按照作業準則處理，他也會視情況跨海坐鎮。不過，國民黨桃園市議員詹江村則譏諷，如果高雄市長韓國瑜今天在國外，你覺得會怎樣？一定會被一群自稱「愛台灣」的人是罵到臭頭，這就是兩套標準呀！

颱風「利奇馬」（Lekima）襲台，然而，鄭文燦此時正在日本訪問，將視狀況決定是否提前返台。對此，詹江村於臉書發文譏諷，「如果高雄市長韓國瑜今天在國外，你覺得會怎樣？別懷疑，一定會被一群自稱「愛台灣」的人罵到耳朵長繭，罵到支持者信心跟著動搖，一起認為韓國瑜幹嘛颱風天還出國，幹嘛這麼白目啊，這就是台灣的二把尺，別懷疑」。

詹江村此文一出，網友紛紛叫好，有網友留言表示，「沒有一個媒體報導鄭市長出國的，台灣真是個令人不知所措的地方，在這裡是非善惡不需要太分明，只要夠厚顏一切萬事大吉」、「再想想，高雄現在比全台任何一個縣市都重要，一有天災一定要市長親自坐鎮指揮，桃園開災害應變中心沒有市長坐鎮沒事，回國再送輸院長2.3箱私煙，你樂我樂，大家沒事，淹水也沒有媒體敢報，村長報的就說是假新聞、假消息，再叫小小弟浩呆糾纏一下，讓村長忙不過來，大家平安無事，知道什麼叫綠色執政國泰民安吧」、「呼叫鄭文燦~~颱風入進桃園市區囉~~你人呢???在哪啊」、「一下子去美國一下子去日本，要不要查查他花多少錢出國阿」。

(中時電子報)