利奇馬強度漸減弱 花蓮解除陸警 仍須留意風雨

強颱利奇馬暴風圈今凌晨觸陸後，結構遭到破壞，風力減弱，雨也斷斷續續，不少網友直言撿到颱風假。中央氣象局表示，這是因颱風中心眼附近雨較大，其他是螺旋雨帶的雨，以致降雨出現一陣有空檔一陣沒空檔的間歇性大雨。氣象專家表示，是因颱風路徑往西北偏，跟陸地距離，較原來預估的遠所致。

利奇馬昨挾強颱之姿逼近北台灣，包括北北基等8縣市都宣布今停止上班上課，但許多民眾今一早起床，即發現風雨不大，不少人出門直言「撿到颱風假了」。

氣象局表示，這是因為颱風路徑稍微往西北偏，距離台灣較遠，加上暴風圈觸陸時，結構遭到破壞，風雨都在減弱中。氣象局預報員陳伊秀也說，其實颱風中心眼附近雨是比較大的，其他是螺旋雨帶的雨，本來降雨就會一陣有空檔一陣沒空檔，屬於間歇性大雨。

氣象專家吳德榮表示，預報是有誤差，颱風今上午跟陸地距離狀況，較原來預估的遠，現颱風減弱，加上愈走愈遠，北部過了下午會就趨緩，不過因為颱風是由很多雨帶組成，台北的雨還是有可能一陣一陣。

氣象專家彭啟明則說，前兩天他就提及颱風中心距離北台灣 100-200公里的差別會差很大，這次約距離 200-220公里，這就是差異，但的確台灣是落在7級風暴風半徑內，也有螺旋雨帶移入，只不過持續時間略少；氣象人員是照科學作業流程來進行，就像是醫生也是根據專業來判斷，建議大家不要那麼早就依據您所在地方的風雨來判生死。

(中時電子報)