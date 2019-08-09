國民黨候選人黃桂蘭在地實力強勁，服務熱忱廣受地方好評。(吳亮賢翻攝)

新北市立委第2選區（五股、蘆洲、三重16里）向來被視為國民黨的「超艱困選區」，自2008年改為單一選區制以來，皆為民進黨籍的林淑芬獨霸天下，藍軍歷經數個月人選難產後，最後由在地議員黃桂蘭請纓上陣，將上演一場「女力對決」。

第2選區範圍橫跨3個行政區，其中以三、蘆一帶為主要票源，受產業及早期中南部民眾移居影響，選民政黨傾向綠大於藍，過去3屆立委選戰，即便藍軍輪番推出不同人選，皆無法戰勝林淑芬。

林淑芬曾任兩屆台北縣議員(三重、蘆洲選區)，2005年轉戰立委便以些微差距擊敗國、親共推的柯淑敏，自此得票數更屢創新高，即便今年初選時曾面臨同黨議員李坤城挑戰，但最終仍以近五成支持率壓倒性勝出。

國民黨雖在年初時喊出新北市立委要「坐8望10」，但第2選區始終苦無人選，只有現任市議員黃桂蘭勇於表態，最終也獲得黨部提名出戰。

黃桂蘭原為蘆洲市民代表，轉戰縣議員、市議員也都順利當選，深耕三、蘆地方多年，雖然上一屆為落選頭，但本屆捲土重來囊括3萬多高票，足見強大在地實力。

雖然此區綠營具有先天優勢，但過去幾年的選舉中，國民黨得票率也始終保有4成，且黃桂蘭「地方媽媽」的形象清新、熱忱，相較林淑芬的「犀利人妻」風格，可望吸引更多中間選民青睞。

在2人同為主力經營三、蘆的情況下，五股區6萬多的選舉人口將成為左右選情的關鍵區域，黃桂蘭也勤耕五股，一天近20個行程展現力拚到底的決心，雖然選情艱困，但勝負仍在未定之天。

(中時 )