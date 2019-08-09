媒體人陳揮文上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.08.08新聞深喉嚨 利奇馬颱風來襲 KMT吹「台」風 誰帶換柱2.0風向？

高雄市長韓國瑜雖以高支持度，順利披藍袍出征2020大選，但在鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平等人曖昧態度下，基層對國民黨整合大感憂心。王又正主持政論節目《新聞深喉嚨》，與立委童惠珍討論藍營團結議題時，瞄見網友在直播留言罵自己消遣郭，一時氣不過脫稿開嗆。

童惠珍在節目中，呼籲藍營上下務必團結一心，這些都是能夠支持韓國瑜引領國民黨重返執政的能量。同時，也相信以郭台銘的高度，絕對知道不能在心情轉折中，受到小人挑撥，成為別人利用的棋子；若此時被煽動跳出與人結盟抗藍，郭將陷入他人計謀，也將個人名譽、藍營希望、海內外僑胞寄盼，以及中華民國的未來葬送。

討論至此，王又正表示自己剛從節目網路直播中，瞄見有人留言罵自己：「王又正！你幹嘛這樣消遣郭台銘董事長！這樣他要怎麼合作？」爆氣脫稿回嗆該網友：「我消遣了什麼？我覺得這個網友說法滿奇怪的！可能像惠珍委員講的，你才是來亂的吧！我們希望大家可以好好促進團結，你卻在那邊說我們在消遣人家，講這種言論，我覺得也沒什麼意思啦！」

在座來賓媒體人陳揮文則雙手一攤，無奈問王又正：「網友？這是1450吧！」王則回道：「沒關係！沒關係！是的話也好！歡迎你來幫我們加１個點閱率！歡迎吼！」

(中時電子報)