35歲鄧姓教師昨（8 日）父親節上午9時許，在基隆市信二停車場從13樓墜落身亡，車上獨留正在熟睡的年約1歲幼子。據了解，鄧男夫婦都擔任教職，去年才生下一對龍鳳胎，不料父親節當天疑為了育兒問題發生爭吵，隨即傳出憾事，鄧妻第一時間接到消息，幾乎全身癱軟、情緒崩潰，不斷說著要等老公接她放學，還一度自責：「我不配當媽媽」。
據了解，鄧妻2018年轉調基隆一間國中任教，為了生產請了1年育嬰假，但生產時骨盆歪斜、椎間盤受傷，不能久抱小孩，過去1年來幾乎都在養傷，直到本月1日才復職。
鄧男心疼妻子受傷，加上龍鳳胎是試管嬰兒，得來不易，凡事親力親為，除了會抱著孩子念睡前故事，用餐時也一口口親自餵食，讓妻子一度自責「我不配當媽媽」。
事實上，夫妻倆結婚多年，感情相當恩愛，妻子復職後，鄧男不僅溫馨送咖啡，還在上頭貼心寫下「老婆加油！你是最棒的老師！」，字裡行間都是愛。
沒想到2人開學後忙教課，8日一早為了要不要請保母起爭執，結果鄧男送太太到校後，竟將車開到停車場後，獨留1歲兒在車內，自己卻墜樓，令人不勝唏噓。
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(中時電子報)
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