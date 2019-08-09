今（9日）受強颱利奇馬影響，雖台灣北北基桃、宜蘭、新竹及外島共9縣市停班停課，但百貨業者經評估後，大部分百貨仍將照常營業。

以下為今日北部及桃園部分百貨、OUTLET營業資訊：

台北：

-京華城昨（8日）已公告，決定今日整天休館不營業，保障員工安全。

-Global Mall北部5店，包括新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9，將於早上11點正常開店營業。

-京站時尚廣場（含轉運站商場）將延後於中午12點開始營業，晚間營業狀況將依颱風實際影響程度，再作另行公告。

-統一時代百貨台北店今將延後於中午12點正式開始營業。

-大葉高島屋今天將於早上11點正常營業。

桃園：

-中壢大江購物中心將於早上11點正常營業。

-台茂購物中心今將調整至下午2點開店營業。

-MITSUI OUTLET PARK林口將調整為中午12點開店營業。

-GLORIA OUTLET華泰名品城今下午2點前暫停營業。

(中時 )