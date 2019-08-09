今（9日）受強颱利奇馬影響，雖台灣北北基桃、宜蘭、新竹及外島共9縣市停班停課，但百貨業者經評估後，大部分百貨仍將照常營業。
以下為今日北部及桃園部分百貨、OUTLET營業資訊：
台北：
-京華城昨（8日）已公告，決定今日整天休館不營業，保障員工安全。
-Global Mall北部5店，包括新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9，將於早上11點正常開店營業。
-京站時尚廣場（含轉運站商場）將延後於中午12點開始營業，晚間營業狀況將依颱風實際影響程度，再作另行公告。
-統一時代百貨台北店今將延後於中午12點正式開始營業。
-大葉高島屋今天將於早上11點正常營業。
桃園：
-中壢大江購物中心將於早上11點正常營業。
-台茂購物中心今將調整至下午2點開店營業。
-MITSUI OUTLET PARK林口將調整為中午12點開店營業。
-GLORIA OUTLET華泰名品城今下午2點前暫停營業。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。