強颱利奇馬來襲，全台多縣市今天停班停課，不過北台灣今早風雨似乎沒有預期的強，賺到一天颱風假的民眾關心颱風假可以去哪？氣象局提醒，颱風天出門還是不能掉以輕心，北部部分百貨業者也宣布調整9日營業時間。

【正常營業】

遠東百貨營業時間正常，包含遠百寶慶、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百中山、遠百桃園、新竹大遠百、遠東SOGO高雄店都正常營業。

【暫停營業】

京華城停止營業一天

【延後開門】

●新光三越：台北信義新天地四店丶台北南西店丶台北站前店及天母店調整至下午2點開店營業，其餘各分店正常營業。

●遠東SOGO：台北店、天母店、中壢店、新竹店(站前、Big City) 超市調整與百貨均11點營業。

●京站時尚廣場延後至中午12點，各主題餐廳營業時間依現場公告為準。

●比漾廣場延至下午1點營業。

●大葉高島屋百貨、超市均上午11點開始營業。

●台北101購物中心和觀景台延至下午2點開始營業。

●微風集團五館：微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山延至下午2點營業。

●GlobalMall 環球購物中心：新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9，11點營業。

●統一時代台北店延至中午12點開店。

●美麗華百貨部門延至下午2點開始營業；摩天輪、旋轉木馬目前暫停營業。

【桃園地區】

●新光三越：桃園站前店、大有店下午2點開店，其餘各分店正常營業。

●台茂購物中心下午2點營業

●大江購物中心上午11點營業

●MITSUI OUTLET PARK林口中午12點營業

●GLORIA OUTLET華泰名品城下午2點前暫停營業

※實際營業時間仍以各業者公告為準

(中時電子報)