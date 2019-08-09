面對湖人今年夏天無法湊成三巨頭窘境，湖人新星庫茲馬9日發出豪語，強調自己能夠成為詹姆斯、安東尼戴維斯之外的湖人第三巨頭，「我相信自己有實力成為超級球星，我付出了苦練，每個賽季都在成長進步，這個歷程不會停下來！」

上季場均18.7分、5.5籃板的庫茲馬表示，「我在上個賽季得分表現不算太好，但我依然做到場均接近20分，如果我的投籃表現可以更好，且繼續發展我的防守能力，我實在看不出來自己為何不能成為湖人隊上的另外一名超級球星。」

「我從來都不是一個長久持球在手的球員，」強調自己打法跟詹姆斯、安東尼戴維斯相當適合的庫茲馬表示，「我一直習慣打無球，這打起來比較輕鬆，也可獲得更多空檔出手機會，當前我的工作就是相信在夏天的訓練，專心把球投進。」

庫茲馬也談到被湖人交易到鵜鶘的朗佐鮑爾、英格拉姆、哈特等前隊友，除了興奮他們可在鵜鶘獲得不少機會，更相信他們總算可以釋放壓力，「雖然他們並未這樣說出口，但很明顯你在洛杉磯的話，壓力很大，現在他們可以做自己了。」

(中時電子報)