柱柱姐選台南 侯友宜讚意志堅強 10:112019/08/09 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜今天上午主持利奇馬颱風災害應變中心第4次工作會議。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前國民黨主席洪秀柱昨傳出已在7日遷戶籍到台南市，準備與現任民進黨台南市立委王定宇競選2020立委，新北市長侯友宜今評論，一個「誰不入地獄我入地獄」的精神，我們要好好的鼓勵支持。 侯友宜今天上午主持利奇馬颱風災害應變中心第4次工作會議，會後被問到洪秀柱選立委一事，侯表示，「很好啊，洪主席願意到最艱困的地區去選舉，不錯，這種氣魄值得鼓勵」。 侯更形容，此事是一個不可能的挑戰，讚許洪秀柱意志力堅強，「一個誰不入地獄我入地獄的精神，我們要好好的鼓勵支持」。 (中時 ) #2020大選 #立委 #台南 #洪秀柱 #王定宇 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020大選 黃偉哲將盡力促成蔡賴會 12:522019/08/05 政治 台南第六選區 王定宇拚連任 藍營迄未推人選 09:252019/08/06 政治 2020大選 他分析後驚呼「這現象」前所未有 08:232019/08/08 政治 胡幼偉：2020大選關鍵 不在郭台銘 21:222019/08/08 政治 洪秀柱遷戶籍對戰王定宇 謝龍介佩服 22:302019/08/08 政治 洪秀柱到台南選立委 王定宇：尊重努力的人 22:332019/08/08 政治 洪秀柱精神 昔遭換柱今走進艱困選區選立委 23:372019/08/08 政治 柱親征艱困區 台南對決王定宇 04:102019/08/09 政治要聞 柱柱姐戰王定宇發「出師表」：永不放棄黨 03:072019/08/09 政治 柱柱姐挑戰台南 網要吳敦義學著點 07:272019/08/09 政治 政治熱門新聞 柯郭王結盟 陳敏鳳揭密：主導的居然不是柯P - 政治 將換瑜？藍議員：我也聽到風聲… - 政治 柱柱姐戰台南發出師表 網讚爆臉書 - 政治 被罵消遣郭董 王又正節目脫稿開嗆！ - 政治 柱柱姊霸氣親征！陳揮文挺當立法院長 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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