前國民黨主席洪秀柱昨傳出已在7日遷戶籍到台南市，準備與現任民進黨台南市立委王定宇競選2020立委，新北市長侯友宜今評論，一個「誰不入地獄我入地獄」的精神，我們要好好的鼓勵支持。

侯友宜今天上午主持利奇馬颱風災害應變中心第4次工作會議，會後被問到洪秀柱選立委一事，侯表示，「很好啊，洪主席願意到最艱困的地區去選舉，不錯，這種氣魄值得鼓勵」。

侯更形容，此事是一個不可能的挑戰，讚許洪秀柱意志力堅強，「一個誰不入地獄我入地獄的精神，我們要好好的鼓勵支持」。

(中時 )