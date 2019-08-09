北迴線停駛，遊客大排長龍退票，但車站呼籲一年內，都可退。（王志偉攝）

颱風鐵路停駛，車站計程車攬客率提升，但卻出現白牌車違法攬客情形。（王志偉攝）

「利奇馬」增強為強烈颱風，但花蓮今清晨風雨已停歇，一度陽光乍現。台鐵昨晚原本宣布北迴線至中午都停駛，突在官網宣布延到下午兩點之後，才恢復行駛，不少遊客撲空，忙著退票。卻有所謂「白牌車」在車站前違法攬客，花蓮到台北一趟喊六千至六千五百元，比合法計程車北上四千五百元貴上約兩千元！

交通隊表示，「白牌車」載客收費是違反公路法第七十七條第二項之行為，該項違反公路法案件，由公路監理機關開單處罰，並不是警察機關開告發單，警察機關是配合公路監理機關執行取締，過去曾有配合案例。少由警方單獨取締。

氣象局針對花蓮等地區發布陸上颱風警報，不過花蓮一早已無風無雨。原本中午十二點前北迴線及宜蘭線各級列車停駛，但台鐵在官網宣布延長到下午兩點。

站長林德香表示，台鐵行車安全為首要，颱風過後仍要巡查沿線鐵路狀況，因此在官網宣布延長停駛時間到下午兩點，也提醒民ㄓ甕，車票不用急著退，一年內到各窗口都可辦理。

不過趁著颱風鐵路停駛，火車站前有數名手持出租車名片的男子攬客，遊客詢問，到台北一趟車次約六千五百元，有遊客認為不妥「花蓮火車站已是特等站，怎麼還有這種非法攬客的情況呢？」

(中時 )