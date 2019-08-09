「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」這個熱搜詞，一度登上微博熱搜排行榜第一名，大陸網友留言酸爆。(微博截圖)

台灣名嘴說大陸人連榨菜都吃不起！驚呆了一眾大陸網友。(圖片:微博邰烁1999)

「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」更一度登上微博熱搜排行榜第一名。(微博截圖)

財經名嘴黃世聰前晚在劉寶傑主持的《關鍵時刻》中說大陸人現在連榨菜都吃不起，讓大陸人都驚呆了!「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」更一度登上微博熱搜排行榜第一名，即使後來爆出當紅花旦楊冪疑似有新戀情，吃不起榨菜的熱搜仍穩坐排行榜第二名好幾小時，大陸網友留言酸爆。

繼2011年茶葉蛋事件後，台灣的政論節目再一次驚呆大陸。據《維基百科》，有網友於2011年在中國大陸的社群網站天涯社區發帖，內容指出台灣教授高志斌上節目時說，中國大陸百姓收入低消費不起茶葉蛋，吃不起冷凍水餃及在深圳火車站吃泡麵而引來五六十人的圍觀等誇張言論，隨後引來眾多網友嘲諷。

當時的茶葉蛋事件被大陸網友調侃至今，沒想到又多出了榨菜事件，恐怕要一路被調侃到2030年。財經名嘴黃世聰前晚在節目上說，中國大陸內部問題非常嚴重，有一檔股票叫涪陵榨菜，「大家如果知道榨菜是他們中國吃泡麵的時候一定要加的，那這個業績好的時候，表示中國大陸一般中下階層他們是過著不錯的日子，因為他們都吃泡麵配榨菜，但是你知道嗎？這個涪陵榨菜在最近一段時間股價大跌、業績大壞！為什麼業績大壞？他們連榨菜都吃不起，所以這就是個非常大的警訊。」

「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」這個熱搜詞，一度登上微博熱搜排行榜第一名，即使後來爆出當紅花旦楊冪疑似有新戀情，吃不起榨菜的熱搜仍穩坐排行榜第二名好幾小時。由於涪讀音為「ㄈㄨˊ」，但黃世聰在節目上讀為「ㄆㄟˊ」，這點也被大陸官媒環球網及眾多網友拿來調侃。

大陸微博網友留言「台灣人的智力要是保持在這個階段的話，祖國統一指日可待。不吃榨菜難道不能解釋為消費升級嗎？可能他們也沒想到」、「大家湊錢給你買張飛大陸的機票吧 可憐的人」、「真特麼一國兩智，榨菜賣不動難道不是消費升級了嗎？泡麵現在也賣不動啊！」、「看了眼半抽屜的榨菜，難道我有什麼自己不知道的財富？」、「一本正經地胡說八道」、「天啊！！好無知啊！！請問你們不是剛從神經病醫院出來的嗎？快點抓回去」、「涪fú 把字念對啊啊啊啊啊啊啊 語文工作者心裡撓得很！！」、「他是對的 井蓋請繼續蓋好」、「嚇得我趕快去看了深鎖櫃中的涪陵榨菜，嗯！大戶人家」。

目前8月7日的《關鍵時刻》似乎已看不到有關涪陵榨菜的片段，大陸網友在底下留言「寶潔你知道嗎，大陸人都吃不起榨菜」、「恭喜寶傑、世聰喜登微博熱榜！୧((〃•̀ꇴ•〃))૭⁺✧」、「大陸相聲觀光團打卡，滴滴，前排出售榨菜」、「今天早餐吃泡麵茶葉蛋加榨菜 好嗨感覺人生已經到達了巔峰」、「寶潔你知道嗎，涪陵在呆灣唸pei陵😝」、「我的涪陵榨菜呢？為什麼刪我的涪陵榨菜？！」、「為什麼把我的涪陵榨菜刪掉了？」、「你們是把pei陵榨菜那段剪掉了嗎」。

(中時電子報)