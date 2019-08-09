利奇馬來襲 苗栗泰安10點起停班停課 10:282019/08/09 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 利奇馬颱風路徑。（圖／翻攝自天氣風險WeatherRisk臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨全台最晚宣布照常上班上課的苗栗縣，今早因利奇馬暴風圈觸陸，苗栗山區風雨強勁，苗栗縣泰安鄉公所突然於今天（9日）上午9點58分宣布，10點起停止上班、上課。 (中時 ) #苗栗 #利奇馬 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬不排除直撲台灣 週四、五威脅最大 07:522019/08/05 生活 「利奇馬」密集閃電爆發 彭啟明驚：颱風很有料 10:132019/08/05 生活 利奇馬將升格中颱 周三開始影響台灣 11:282019/08/05 生活 《翻爆午間精選》利奇馬恐升格中颱 周三影響台灣 12:122019/08/05 生活 利奇馬路徑西修 各國預測曝光「中心恐登陸東北角」 12:332019/08/05 生活 第10號颱「柯羅莎」最快明生成 未來路徑曝光 17:572019/08/05 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 18:192019/08/05 生活 利奇馬恐成中颱 明起擾台 04:102019/08/06 生活新聞 利奇馬恐變「西北颱」吳德榮：是颱風季中最強的 08:142019/08/06 生活 防範利奇馬颱風 水利署召開會議強化戒備 09:272019/08/06 生活 生活熱門新聞 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 利奇馬西折!2關鍵影響北台風雨強弱 - 生活 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 利奇馬威力不如預期？大雨熱區晚間轉進這裡 - 生活 颱風假去哪？百貨營業時間一覽表 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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