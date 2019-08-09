利奇馬颱風來襲，今（9）日北北基桃竹都因預測風雨量達標而放假，但因颱風路徑於凌晨北移，使得風雨並沒有原先預估來的大，上午台北市長柯文哲到應變中心聽取簡報，表示颱風北移是運氣好，「颱風假多放了，沒辦法」，就當一般假日，「我回市長室繼續工作」。

聯合新聞網報導，台北市災難應變中心指出，利奇馬颱風在凌晨路徑轉西北的緣故，強度減弱、風雨量減少，對台北的影響沒有預估來的這麼大，風力實測只有在陽明山鞍部出現10級，市區風力並不大。

柯文哲在聽取簡報後表示，颱風中心往北偏80公里算運氣好，直說「颱風假多放了，沒辦法」，算是多放假一天，就當成一般的假日，

但儘管風雨不大，綜合媒體報導，昨日至今台北市仍發生90多起零星的災情，造成1死3傷，死者是台北市萬華區一名男子，昨夜為做防災準備，在鋸樹時重心不穩摔落8公尺高，送醫後不治身亡。

(中時電子報)