台北市立聯合醫院仁愛院區旁巷內8日發現一具被遺棄的嬰兒屍體，台北地檢署據報前往相驗，由外表初步研判嬰兒並非受虐致死，將安排解剖查明是活胎或死胎，同時進一步追查死因。

8日上午7時許北市仁愛路四段靠近仁愛院區的巷子裡，一名婦人發現路邊有一個粉色塑膠袋，婦人好奇打開一看，竟是一具嬰兒屍體，婦人嚇得立即向醫院警衛通報，警衛一開始不敢相信，後來發現真的是嬰兒屍體，趕緊向警方報案。

警方請來鑑識中心人員到場採證，並報請北檢相驗，經檢察官會同法醫初步相驗發現是一名身體發黑的男嬰，應該已經足月，不排除是外籍移工所生，而且以眼睛混濁程度研判死亡時間約一天，嬰屍的臍帶應非專業切割，至於男嬰被遺棄是死亡前或死亡後？檢方將安排解剖查明，並進一步釐清詳細死因。

包裹男嬰屍體的是新北市粉紅色垃圾袋，檢方指示台北市大安分局採集專用袋上指紋追查棄屍者身分，同時，因現場是路口監視器死角，所以暫時未發現棄置者的身影，檢方要求擴大監視器畫面範圍，以追查釐清棄屍者身分。

(中時 )