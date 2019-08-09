離婚扶養小孩的20歲吳姓男子，去年開車搭載未滿16歲的小女友外出遊玩時，一時性起竟將車停在路邊搞「車震」，沒想到小女友卻因此懷孕。少女母親得知氣得報警處理，吳某承認一時衝動失慮，雙方達成和解，台南地方法院判處吳有期徒刑3月，緩刑2年。

法官指出，吳某的行為雖然妨害少女身心健康發展，但考慮當時2人是男女朋友，情不自禁犯案，犯行尚非重大；同時，考量吳某並無前科素行，行為時剛滿20歲不久、離婚，有2名年幼小孩，在加油站工作，犯後坦承犯行，以及與少女與其母親達成和解，並當場履行，2人也都表示願意原諒當事人，並向法官求情，相信吳某經此教訓，當知有所警惕，應無再犯之虞，因此宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

台南市20歲吳姓男子，離婚與前妻各自扶養5歲、2歲小孩。去年9月某個周日下午，他開車搭載未滿16歲的女友前往安平遊玩時，一時性起，將車子暫停在路邊停車格，在車內與少女發生性行為，不料對方因此懷孕。母親發現女兒懷孕後相當生氣，除於今年1月底帶女兒進行引產手術，也報警法辦。

(中時 )