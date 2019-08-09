強烈颱風利奇馬來襲，新北市中和區長賴俊達視察「中和南山溝分洪道」沉砂池，以及南勢角忠孝街易淹水等地區。（葉書宏翻攝）

強烈颱風利奇馬來襲，新北市中和區長賴俊達視察「中和南山溝分洪道」沉砂池，以及南勢角忠孝街易淹水等地區，該分洪道效果攸關雙和地區60餘萬居民安危，賴俊達特別指示工務課，務必保持暢通將水患降至最低。

中和的「南山溝分洪道」，就如同「員山子分洪道」之於大台北地區防洪的重要性。中和區屬於背山面水的地形，以往每逢強降雨山洪宣洩而下，常常造成雙和地區低窪區嚴重積水，特別是在南勢角南山溝兩側60餘公頃左右的低窪地區尤其嚴重。

若山洪宣洩不及，淹水地區會擴大至瓦磘溝沿岸兩側景安、七安地區、瓦磘、嘉和里以及永和區的低窪地區，嚴重時淹水甚至超過1層樓高，直到94年底南山溝分洪道完工後，才解除該區居民的「心頭之患」。

賴俊達表示，為了保持分洪道分洪排水效益，中和區公所與水利局會定期會勘，若發現沉砂池淤積過量恐降低分洪排水功能，即會進行清淤工作，2018年11月公所辦理南山溝沉砂池清淤，總共清疏約2200立方公尺土方和淤泥。為因應利奇馬颱風到來，公所最主要視察分洪道沉砂池。

經過今年雨季沖刷是否有雜物阻塞，趁此次颱風強降雨前，能進行防範的工作，使分洪道充分發揮排水功能，務必使水患降至最低。

中和區公所工務課說，南山溝分洪道工程2005年11月28日起用，總經費6億元，以200年重現期洪水為保護標準，可截流上游山區集水面積為334公頃，雖僅佔中和山區該集水面積的三分之一，卻可截流大量山洪77％的水量，充份發揮分洪至新店溪下游的效果，大大減低下游抽水站負擔，可有效解決雙和地區淹水問題。

(中時 )