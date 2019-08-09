不受颱風影響 遠百、SOGO今11時正常營業 10:522019/08/09 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 利奇馬颱風來襲，影響北部、東部地區，今（9日）北部地區基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市，東部地區宜蘭縣皆停止上班上課，同集團的遠東百貨、遠東SOGO皆正常營業。 遠百包含受颱風影響範圍內的遠百寶慶、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百中山、遠百桃園、新竹大遠百今均正常營業；SOGO台北店、天母店、中壢店、新竹店（站前、Big City) 超市調整廷後與百貨均於11時營業，高雄店則正常營業。 (中時 ) #遠百 #營業 #新竹 #地區 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 強颱利奇馬來襲 全台嚴防土石流 10:152019/08/08 社會 美國務卿：北韓飛彈試射不影響核子談判 15:452019/08/08 國際 文曄H1獲利10億元 EPS1.74元 15:122019/08/08 財經 颱風天王惠美視察埔鹽排水 工程明年2月完工 16:192019/08/08 生活 久陽7月營收1.03億元、月增2％ 17:382019/08/08 財經 MSCI調權重免驚！證期局：影響台股甚微 18:262019/08/08 財經 利奇馬西折!2關鍵影響北台風雨強弱 08:102019/08/09 生活 颱風天！全台百貨商場 營業時間看這邊 10:252019/08/09 財經 颱風假去哪？百貨營業時間一覽表 10:062019/08/09 生活 高於市場預期 陸CPI年增2.8％ 10:452019/08/09 財經 生活熱門新聞 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 利奇馬威力不如預期？大雨熱區晚間轉進這裡 - 生活 不斷更新》利奇馬變中颱 4縣市解除陸警 - 生活 颱風假去哪？百貨營業時間一覽表 - 生活 不斷更新》「預測風力」達標！7縣市宣布明停班課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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