利奇馬颱風來襲，影響北部、東部地區，今（9日）北部地區基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市，東部地區宜蘭縣皆停止上班上課，同集團的遠東百貨、遠東SOGO皆正常營業。

遠百包含受颱風影響範圍內的遠百寶慶、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百中山、遠百桃園、新竹大遠百今均正常營業；SOGO台北店、天母店、中壢店、新竹店（站前、Big City) 超市調整廷後與百貨均於11時營業，高雄店則正常營業。

(中時 )