利奇馬颱風來襲，蔡英文總統今在臉書指出，一早聽取颱風動態等相關報告，她表示，政府各單位都堅守崗位，持續確保交通運輸、水電等基礎設施的正常運作。國軍、警消弟兄姊妹，也全力協助預防性撤離和後續復原工作。會隨時掌握資訊，確保任務安全。

蔡英文早上在臉書指出，今天上午持續關注利奇馬颱風最新的動態。行政院長蘇貞昌一早前往中央災害應變中心聽取颱風動態簡報後，緊接著就向她報告，目前的颱風動態及政府相關部會的整備情形。

她說，政府各單位都堅守崗位，持續確保交通運輸、水電等基礎設施的正常運作。國軍、警消弟兄姊妹，也全力協助預防性撤離和後續復原工作。我們會隨時掌握資訊，確保任務安全。

總統表示，她要謝謝蘇院長、以及所有堅守在崗位上的政府團隊同仁，同時也要再次呼籲大家：請避免前往海邊、山區等容易發生危險的地方，讓我們的巡防同仁可以減少勸導的工作負擔。「希望風雨無災，我們一起守望台灣。」

(中時 )