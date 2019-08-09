雲林縣虎尾溪床被盜採砂石集團蹂躪盜採，檢警查緝時，怪手司機想開怪手過溪逃逸，卻掉到自己挖的水漥裡。（許素惠翻攝）

雲林縣虎尾溪床被盜採砂石集團蹂躪，盜採的石少堆得像月世界，至少被盜採了4萬立方公尺。（許素惠翻攝）

雲林縣檢警趁夜出擊，查緝盜採砂石，連霹靂小組都出動。（許素惠攝）

以林為首的集團為盜採砂石，擁槍自重，並盜豢養大型狼狗2隻警戒，摸黑盜採雲林縣虎尾溪砂石，檢警本月6日趁夜出擊，在場挖土機駕駛為逃避查緝，企圖駕駛挖土機過河，不慎連同挖土機一併掉入自己盜挖採砂石後、已掏空河床形成的大水窪而動彈不得，一干人等終於遭查獲。

林等一干嫌犯共20人，林姓主嫌等3人有串證滅證之虞，聲請羈押禁見獲准，其餘被告包括挖土機駕駛及把風人員等人，分別以5萬至3萬元交保候傳。被盜採的虎尾溪河床，由經濟部水利署第五河川局鑑界，並綜合搜索查扣卷證資料比對，發現被盜採的砂石逾4萬立方公尺，犯罪所得逾新臺幣1000萬元。

雲林地檢署檢察官沈郁智親自帶隊前往現場查緝，突破把風點而一舉查獲，林嫌等人為賺取暴利，利用夜間虎尾溪人煙罕至，以挖土機、卡車為犯罪工具，盜採河岸土方及砂石後放置在河岸旁空地堆置，再於日間盜運砂石販售牟利，嚴重破壞國土保安。

犯罪集團盜採砂石時以5至6人擔任把風人員，並安排專人持槍看守，擁槍自重，且豢養大型狼狗2隻警戒，以無線電聯繫，遇狀況即施放衝天炮做為暗記，現場查扣挖土機1台、卡車1輛、改造手槍1把及子彈4顆、毒品海洛因及安非他命少許及相關帳冊等物。

(中時 )