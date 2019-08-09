今年第9號颱風利奇馬襲日，目前已知造成沖繩縣內4人因強風跌倒受傷，首當其衝的宮古島市等地，合計共有1萬4000多個家戶停電；而第10號颱風柯羅莎下週可能直撲日本本島。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府表示，昨天那霸市及宜野灣市分別各有一位80多歲高齡女性因強風跌倒造成腳部受傷，目前懷疑可能都有骨折情況。

宮古島市一名80多歲男子及石垣市一名40多歲男子，同樣因為強風跌倒造成頭部受到輕傷。

由於宮古島市及石垣市位於利奇馬行進路徑首當其衝，截至日本時間上午9時止，宮古島市、石垣市、多良間村及竹富町等地，合計共有1萬4000多戶停電。

沖繩電力公司將和相關單位合作，在颱風影響趨緩後確認受災狀況並搶修復電。

截至上午6時止，往來那霸與新石垣、宮古等機場的空中航班，已有逾60個航班停飛；往來石垣島及周邊島嶼的海上航班等，也全數或部分取消。

另外，今年第10號颱風柯羅莎未來兩天將最接近日本本島南方的小笠原群島，依照日本氣象廳目前預測路徑，柯羅莎很可能在13日接近日本太平洋側地區，並在下週展開的盂蘭盆節假期時影響日本本島。

(中央社)