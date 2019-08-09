32歲姚姓女子7日晚間11時許，疑因感情問題情緒失控爬上新北市汐止區長安橋意圖輕生，警方獲報前往救援。（葉書宏翻攝）

32歲姚姓女子7日晚間11時許，疑因感情問題情緒失控爬上新北市汐止區長安橋意圖輕生，警方獲報前往救援。（葉書宏翻攝）

32歲姚姓女子7日晚間11時許，疑因感情問題與男友發生爭吵，一時情緒失控爬上新北市汐止區長安橋意圖輕生，鄭姓男友發現後連忙報警。

員警抵達現場後，發現姚女就跨坐在長安橋的護欄上，單腳懸在橋外，稍有不慎可能隨時摔落到5公尺高的橋下，情況相當危急。員警上前關心時，發現姚女的情緒仍然相當激動，並大聲哭喊要求員警不准靠近她，並向員警表示一旦靠近就要縱身往下跳，雙方因此僵持不下。

員警只好先行隔空安撫姚女，要求她冷靜點想想，邊等待支援警力抵達，原本休假在派出所內的警員林昱廷，聽到情況如此緊急，也立即趕赴現場協助。

林員抵達現場後，評估了現場狀況，便與現場員警互相討論，打算先以制服警力吸引姚女的注意力，再由林員身著便服假裝路人經過，趁姚女不注意從後方將姚女抱下。

制服員警確認姚女注意力已被吸引，林員隨即由姚女視線外，衝過去一把將姚女抱住，並在眾人合力下將姚女抱下橋來，這才化解一場危機，挽救一條寶貴的性命。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )